Euro
6.45
Dolar
5.81
BIST 100
107,928.30
Altın
1,467.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MEB: İlkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı

MEB açıklamasında, "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi." dedi.

Burcu Çalık   | 11.12.2019
MEB: İlkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı Fotoğraf: Muhammed Nuri Erdoğan/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada okul yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını, kantinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından okulda rahatsızlanan öğrencinin ölümüyle ilgili açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın dün vefat etmesiyle ilgili olayın idari açıdan, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen maarif müfettişlerince tüm yönleriyle ve kapsamlı şekilde soruşturulduğu aktarıldı. 

Maarif müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir." 

7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. 

Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

'İlkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı'

'İlkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı'

Okulda rahatsızlanan öğrencinin ölümüyle ilgili açıklama

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'

MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'

MEB, 'Doğa Koleji'ne ilişkin her türlü tedbirin alındığını bildirdi

MEB, 'Doğa Koleji'ne ilişkin her türlü tedbirin alındığını bildirdi
MEB, Google ile 1 milyon öğretmen için dijital dönüşüm programı başlatıyor

MEB, Google ile 1 milyon öğretmen için dijital dönüşüm programı başlatıyor