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Türkiye

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

Ömer Olcay   | 10.03.2021
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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