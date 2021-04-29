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Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Elif Küçük   | 29.04.2021
Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

Öte yandan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da, hafif aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, bölgede hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


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