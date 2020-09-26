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Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

İzzet Taşkıran   | 26.09.2020
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esmesi öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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