Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara bölgesinin güney ve doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.04.2021
Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor
Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve karla karışık yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve karla karışık yağmur bekleniyor