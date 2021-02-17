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Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 17.02.2021
Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.





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