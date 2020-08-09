Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.