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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Volkan Kaşik   | 26.11.2020
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1316 yeşil reçeteye tabi hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar, bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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