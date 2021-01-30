Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Malatya
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, kar ve kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptı.
Ekipler, bir yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaparken bir yandan da kırsal mahallelerdeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 400 kilogram kuru mama bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.