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Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Kadir Aydın   | 30.01.2021
Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, kar ve kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptı.

Ekipler, bir yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaparken bir yandan da kırsal mahallelerdeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 400 kilogram kuru mama bıraktı.

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