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Elazığ'da deprem
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Malatya Valisi Baruş: Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı

Malatya Valisi Baruş, Pütürge ilçesinde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdun vatandaşların barınması için açıldığını bildirdi.

Volkan Kaşik   | 24.01.2020
Malatya Valisi Baruş: Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı

Şanlıurfa

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.

Malatya Valisi Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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