Malatya Valisi Baruş: Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı
Malatya Valisi Baruş, Pütürge ilçesinde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdun vatandaşların barınması için açıldığını bildirdi.
Şanlıurfa
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.
Malatya Valisi Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.