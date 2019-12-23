Lodos bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini göstermeye devam ediyor.
Ankara
İstanbul Silivri’de dün akşam itibariyle başlayan lodos, etkisini göstermeye devam ediyor.
Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür ufak tefek hasarla atlattık. Şu anda ekiplerimiz sahildeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız." diye konuştu.
Caddebostan sahilinin bazı kesimleri yosunla kaplandı
Şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan sahil yolunun bazı kesimleri yosunla kaplandı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran lodosla birlikte dalgaların taşıdığı yosun Cemil Topuzlu Caddesi boyunca yürüyüş yollarını kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği deniz atığı toplama araçlarıyla yolları temizliyor.
Bu arada Caddebostan'daki bir kafeyi su bastığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek su tahliyesi gerçekleştirdi. İş yerinde hasar meydana geldi.
Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Gemiler yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos balıkçıları da etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor.
Meteoroloji yetkilileri, etkisini çarşambaya kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini kaydetti.
Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Altınova ve Sahilkent mahalleleri ile Sarımsaklı, Yunus Emre Parkı ve Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı küçük balıkçı tekneleri alabora oldu. Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde ise hasar meydana geldi.
Şiddetli yağışın da etkili olduğu bölgede, bazı otobüs duraklarının yıkıldığı görüldü.
Ayrıca, Sarımsaklı'daki bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova Mahallesi'nin bir bölümünde tarım arazileri sular altında kaldı.
Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü
Karaman'da fırtına nedeniyle Abbas Mahallesi 407. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.
Konya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor
Konya'da fırtına nedeniyle Yazır Mahallesi Gülvatan Sokak'taki bir düğün salonunun terasındaki tentenin bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, otobüs hareket merkezinin binasına çarparak bahçesine düştü.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.
Denizli'de apartmanın çatısı uçtu
Denizli'de sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak
Antalya'da genelinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ağaçlar ile tabelalar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgaların fotoğrafını çekti.
Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde, Şeref Dağ'a ait iş yerinin önünde bulunan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine çınar ağacı devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri, ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Araçta hasar oluştu.
Şeref Dağ, gazetecilere, iş yerini açtıktan sonra içerideki araçları dışarıya çıkardığını, bu sırada ağacın, aracın üstüne düştüğünü söyledi.
Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz ve ailesinin yaşadığı iki katlı eve yıldırım düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evin elektrik panosu ve tesisatı yandı.
Belek Turizm Bölgesi'nde de çam ağaçları yola devrildi. Kısa süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Kumluca ilçesinde, sel sularının getirdiği atık ve çöpler nedeniyle bazı su tahliye kanallarında tıkanmalar meydana geldi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce dün yapılan uyarılar neticesinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanağın kent genelinde etkili olduğunu söyledi.
Kent merkezinde rüzgarın saatteki hızının 67 kilometre olarak ölçüldüğünü belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgardan en fazla etkilenen Konyaaltı ilçemiz oldu. Burada rüzgarın saatteki hızı 91 kilometreye ulaştı. Antalya il genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışlar yarın geceye kadar etkili olacak. Fırtına ve sağanak, öğleden sonra ve yarın, kentin doğu ilçeleri Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de etkisini artıracak." diye konuştu.
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri meydana geldi.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda halk yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası oldu.
Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve yayalar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.
Bodrum'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü. Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.
Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, bazı seralara zarar verdi. Çiftçiler yağışa rağmen yırtılan naylonları tamir etmek için mücadele etti.
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin aktarıldığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.