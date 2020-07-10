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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ankara   | 10.07.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, Ayasofya Camisi'ne ilişkin video ve Ayasofya'da dua ettiği bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir." 

Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

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