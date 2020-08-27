KPSS Lisans 'Genel Yetenek-Genel Kültür' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giriş belgeleri kurumun internet adresinde yayımlandı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceklerini belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.