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KPSS Lisans 'Genel Yetenek-Genel Kültür' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giriş belgeleri kurumun internet adresinde yayımlandı.

Selma Kasap   | 27.08.2020
KPSS Lisans 'Genel Yetenek-Genel Kültür' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceklerini belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.

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