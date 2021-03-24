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Türkiye

KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 24.03.2021
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.

A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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