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KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 13.10.2020
KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren başlıkla yayınladığı videoya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, videoda görünen kişinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenilen şüpheliye ait cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı hafıza kartına el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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