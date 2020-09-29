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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
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KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız

KKTC Başbakanı Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 29.09.2020
KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız

Ankara

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız." dedi.

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