KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız
KKTC Başbakanı Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız." dedi.
Ankara
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız." dedi.
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