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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü, egemenliği kabul edilmediği sürece, Rumlar ile resmi müzakere sürecinin başlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir Fotoğraf: Ali Ruhluel / AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "gözlemci" üye statüsünde olmasından dolayı Gambiya’nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'ya dönüşte Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar, bundan sonra KKTC'nin tanınırlığının daha da artırılması için çaba göstereceklerini belirterek, bu anlamda kendilerine daima destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvedeki temasları boyunca Teşkilat üyesi ülkelerin yetkililerini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı törenlerine davet ettiği bilgisini paylaşarak, bölgede yaşanan savaşların yanı sıra Kovid-19 salgınına rağmen KKTC'nin barış, huzur ve güven içinde dimdik ayakta durmasının istikrar ve başarıyı temsil ettiğini söyledi.

KKTC'nin tüm alanlarda Türkiye ile uyumlu siyaset yürüttüğüne işaret eden Tatar, Rumlar ile resmi müzakere sürecine başlamak için ön şartlarının Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü, egemenliği ve devletinin kabul edilmesi olduğunu vurguladı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir. Bizim iki devletliliği temel alan yeni siyasetimizden geri adım söz konusu değildir. Bu durumu bu hafta içerinde görüşeceğim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'a bildireceğim. Müzakereler, ancak iki devletli, egemen eşit, uluslararası statüsü teyit edilmiş yeni siyasetimiz temelinde olabilir."

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