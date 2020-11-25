Euro
9.52
Dolar
7.99
BIST 100
1,330.69
Altın
1,813.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kırklareli Valisi Bilgin: Maalesef Kovid-19 hasta sayılarımız arttı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası sayısının arttığını belirterek, "Bu süreci sağlıklı atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız." dedi.

Özgün Tiran   | 25.11.2020
Kırklareli Valisi Bilgin: Maalesef Kovid-19 hasta sayılarımız arttı

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Bilgin, kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'ndan denetimler hakkında bilgi aldı.

Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Bilgin, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Salgınla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Koronavirüs süreci hepimiz için üzücü ve yorucu. Artık hepimiz şunu biliyoruz, koronavirüs maalesef hayatımıza girdi. Bununla beraber yaşamımızı idame ettirmek zorundayız. Son dönemde ülkemiz geneli, ilimiz ve tüm dünyada gerçekten sorunlu günler yaşıyoruz. Maalesef hasta sayılarımız arttı. Burada esas mücadelemiz sayı değil. Biz yaşamak zorundayız. Bu süreci de sağlıklı şekilde atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay
Denizli'de evinde Kovid-19 tedavisi gören 93 yaşındaki kişi sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

Benzer haberler

Kırklareli Valisi Bilgin: Maalesef Kovid-19 hasta sayılarımız arttı

Kırklareli Valisi Bilgin: Maalesef Kovid-19 hasta sayılarımız arttı

Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü

Dünyanın önde gelen yazarlarının 'Kovid-19' metinleri seçkide buluştu

Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu
Artan ekran kullanımına karşı uyarı

Artan ekran kullanımına karşı uyarı
Kovid-19 salgınından korunmak için köye yerleşip doğal hayata sarıldı

Kovid-19 salgınından korunmak için köye yerleşip doğal hayata sarıldı