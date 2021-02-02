Euro
8.63
Dolar
7.17
BIST 100
1,503.53
Altın
1,843.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 02.02.2021
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Benzer haberler

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Bembeyaz örtüde süzülen Zamantı Irmağı'nın menderesleri kar altında göz kamaştırıyor

Kovid-19 aşısı için ilçeye giden sağlık ekibi yaşlı çiftin sobasını kurdu

Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası

Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası
Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kar yağışıyla coşan Kayseri'deki 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor

Kar yağışıyla coşan Kayseri'deki 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor