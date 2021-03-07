Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının Hakkari'de ölçüldüğü bildirildi.
Kastamonu
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 8, Nemrut'ta 79, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 69, Davraz'da 66, Kartepe'de 58, Konaklı'da 52, Ilgaz'da 52, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 47, Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 34, Yıldıztepe'de 27, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 15, Murat Dağı'nda 14, Zigana ve Yalnızçam'da 13 santimetre olarak kaydedildi.
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