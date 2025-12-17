Dolar
42.72
Euro
50.06
Altın
4,318.43
ETH/USDT
2,948.00
BTC/USDT
87,015.00
BIST 100
11,328.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 49, Çambaşı'nda 35, Sarıkamış'ta 33, Süleymaniye'de 29, Konaklı'da 25, Kartalkaya ve Nemrut'ta 23, Akdağ'da 19, Erciyes'te 17, Gevaş Abalı'da 11, Mersivan'da 10, Ilgaz ve Hesarek'te 9, Yıldıztepe'de 8 ve Yalnızçam'da 6 santimetre ölçüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez          17.12.2025          En düşük          En yüksek
PalandökenP-13-6
HakkariÇB-11-5
ÇambaşıPB-4-2
SarıkamışAB-11-3
KonaklıP-12-5
KartalkayaP-91
NemrutPB-2-1
AkdağPB-6-1
ErciyesS-12-3
Gevaş AbalıÇB-70
IlgazS-91
HesarekS-62
YalnızçamS-13-2

(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında müebbet hapis istemi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
İstanbul'da polis uygulamasında 1062 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar tiyatro ve sanatla buluştu

Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi, hayata kök hücreyle tutundu

Allianz Türkiye'den Palandöken'de kız çocuklarına uzun soluklu kayak desteği

Allianz Türkiye'den Palandöken'de kız çocuklarına uzun soluklu kayak desteği
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor
Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet