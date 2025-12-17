Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 49, Çambaşı'nda 35, Sarıkamış'ta 33, Süleymaniye'de 29, Konaklı'da 25, Kartalkaya ve Nemrut'ta 23, Akdağ'da 19, Erciyes'te 17, Gevaş Abalı'da 11, Mersivan'da 10, Ilgaz ve Hesarek'te 9, Yıldıztepe'de 8 ve Yalnızçam'da 6 santimetre ölçüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.12.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|P
|-13
|-6
|Hakkari
|ÇB
|-11
|-5
|Çambaşı
|PB
|-4
|-2
|Sarıkamış
|AB
|-11
|-3
|Konaklı
|P
|-12
|-5
|Kartalkaya
|P
|-9
|1
|Nemrut
|PB
|-2
|-1
|Akdağ
|PB
|-6
|-1
|Erciyes
|S
|-12
|-3
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-7
|0
|Ilgaz
|S
|-9
|1
|Hesarek
|S
|-6
|2
|Yalnızçam
|S
|-13
|-2
(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.