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Türkiye

Kaya: IMF ile toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.09.2019
Kaya: IMF ile toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

Ankara

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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