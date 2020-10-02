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Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Özgür Alantor   | 02.10.2020
Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Ekim itibarıyla karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 20 kişinin belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.

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