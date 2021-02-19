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Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde saatteki hızı 85 kilometreyi bulan fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.

Kadir Yıldırım   | 19.02.2021
Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde saatteki hızı 85 kilometreyi bulan fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu. ( Kadir Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da, İnebolu Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, karayel şeklinde esen rüzgarın saatteki hızı 85 kilometreye ulaştı.

Fırtınanın etkisiyle denizde 4 metre yüksekliğine ulaşan dalgalar oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


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