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Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Barajı, gün batımındaki manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

İsmail Kaplan   | 28.02.2021
Kars'ta yüzeyi buz tutan baraj, gün batımı manzarasıyla büyülüyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Sulu tarıma geçilmesi, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Gün batımında güneş ışınlarının buza yansıması eşsiz görüntülere sahne oldu. Fotoğraf tutkunları da bölgeye gelerek güzel manzarayı görüntülemeye çalıştı.

Amatör fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, baraj gölünde güneşin buzla bütünleştiği manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.

Gün batımı fotoğrafı çekmek için geldiğini belirten Dolapçı, "Havaların soğumasıyla gölün yüzeyi buzla kaplandı. Biz fotoğrafçılar da bu fırsatı değerlendirerek sık sık gelip burada fotoğraf çalışması yapıyoruz." dedi.

Bölgenin her mevsim ayrı güzelliğe sahne olduğunu aktaran Dolapçı, "Her mevsim gelip fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Fotoğraf çekerken doğanın verdiği huzurla dinlenmiş oluyoruz. Gün batımı burada çok güzel görüntüler oluşturuyor. Barajın buz tutması, buradaki manzaranın güzelliğini daha da artırmış. Buzun maviliği, gök yüzünün kızıllığıyla bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor." diye konuştu.


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