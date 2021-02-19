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Türkiye

Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Serdar Açıl,Tanju Özkaya   | 19.02.2021
Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Ankara

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık Vehbi Kürşad Akalın ile avukatı Ayten İzmirli'nin savunmalarını dinledi.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliyeye ilişkin talepleri alındı.

Beyanların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı 9 Mart'a erteledi.

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