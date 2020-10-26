Euro
9.52
Dolar
8.06
BIST 100
1,175.47
Altın
1,904.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti

Evinde kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Parlak   | 26.10.2020
Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 49 yaşındaki Nadirgil, düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Nadirgil'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene eşi Dilek ve iki çocuğu, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nadirgil'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Bu arada, Nadirgil'in tayininin Afyonkarahisar'a çıktığı ve bir süre sonra orada göreve başlamayı planladığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Bilim Kurulu Başkanı: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz
Koronavirüsü yenen Dr. Akpınar: Lokmaları yutmak için kendinizle mücadele ediyorsunuz
Belçika'daki Türk esnaf salgının etkilerine direnmeye çalışıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi

Benzer haberler

Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti

Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti

Türkiye'den 9 ayda 558,2 milyon dolarlık makarna ihracatı

Ticaret ve sanayi odalarından Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoya tepki

Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi

Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi
Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması
Gaziantep'e sokak hayvanları için 10 milyon liralık yatırım

Gaziantep'e sokak hayvanları için 10 milyon liralık yatırım