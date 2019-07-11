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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Düzce'de, cam kenarında oyun oynarken kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu ekipler kurtardı.

11.07.2019
Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Düzce'de, cam kenarında oyun oynarken kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu ekipler kurtardı. 

Alınan bilgiye göre, kalıcı konutlar 10. bölgede yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu evlerinin yanında oyun oynarken kafasını cam kenarındaki demir korkuluklara sıkıştırdı. 

Anne ve komşuları, çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Evin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarıdan müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. 

Evin kapısının çilingirle açılmasının ardından, korkudan ağlayan kız çocuğu annesine sarıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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