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Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, geçen aralıkta çıkan fırtınada yüzlerce ağacın devrildiği ve çok sayıda yayla evinin zarar gördüğü Balıklı Yaylası, hazırlanan projeyle hayvancılığın yapıldığı hareketli günlerine geri dönecek.

Ömer Ürer  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak

Düzce

Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Elmacık Dağları'nda yer alan 1452 rakımlı Balıklı Yaylası'nda 29 Aralık 2023'te meydana gelen fırtına ve oluşan hortum, 50 hektarlık alanda yüzlerce ağacın devrilmesine, yayla evlerinin hasar almasına neden oldu.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmalarında, Balıklı ve Pürenli yaylalarında çok sayıda ağacın devrildiği, Balıklı'da hayvancılık ve yaylacılık yapmak üzere kiralanan 7 evde ağır, 15 evde ise hafif hasarın oluştuğu belirlendi.

Orman İşletme İl Müdürlüğünün hazırladığı projeyle, kayıtlı taşınmazların mevcut halleriyle onarım çalışması yapılarak eski haline kavuşturulması hedeflenen bölge, yaylacılık ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmesinin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden orman yangınlarına hassas olunan günler dışında günübirlik gelen misafirleri ağırlayacak.

Fırtına ve hortumun Balıklı Yaylası'na verdiği hasar havadan görüntülendi.

"Evler ihya edilerek vatandaşlarımızın kullanımına tekrar sunulacak"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, fırtına ve hortumda Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanmış olan evlerin zarar gördüğünü, yoğun kar yağışlarının ardından bölgeye ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Afet sırasında yaylada kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu belirten Aslan, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün tadilat projesiyle, Orman Genel Müdürlüğümüzün müsaadesi çerçevesinde evler ihya edilerek vatandaşlarımızın kullanımına tekrar sunulacaktır." dedi.

"Yaylamız çok güzel, inşallah kısa sürede düzelecek"

Balıklı Yaylası sakinlerinden 66 yaşındaki Ali Baydilli, 30 yıldır bölgede yaşadığını ancak böyle bir afete daha önce tanık olmadığını söyledi.

Fırtına ve hortum nedeniyle yıkılan ağaçlardan bazılarının evlerin üzerine devrildiğini aktaran Baydilli, "Yıkılan evleri Orman İşletme Müdürlüğümüz aynı yerlere yapılmasına müsaade ediyor. Bu kardan olmadı, hortum, kasırga oldu." diye konuştu.

Baydilli, 10 evin üzerine ağaç devrildiğini, rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin de hasar aldığını anlatarak, sözlerini, "Çok kötüydü ama düzelecek. Komşular evlerini tekrar yapmaya başladı. Yaylamız çok güzel, inşallah kısa sürede düzelecek." diye tamamladı.

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