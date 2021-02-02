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Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 kişinin darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 02.02.2021
Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan H.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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