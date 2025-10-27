Dolar
41.95
Euro
48.85
Altın
3,982.23
ETH/USDT
4,118.10
BTC/USDT
114,224.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalar yıkıldı. Olay yerinden yayındayız. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’den yayındayız. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalar yıkıldı -VTR-
logo
Gündem

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan şüpheli hakkında, 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Elif Somuncu  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki", Furkan A. ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti esnasında "caravaggioeda" isimli bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İddianamede, söz konusu paylaşımda, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Furkan A, müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini, numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin A.Ö.'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan A.Ö.'ye yüklenmelerini istediğini savundu.

Furkan A, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve kimseye tehdit etmekle ilgili bir telkinde bulunmadığını öne sürdü.

İddianamede, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen A.Ö. ise beyanında, bahse konu paylaşımları kendisinin yapmadığını, kendisine daha öncede iftira atıldığını, bu nedenle önce de ifade verdiğini ve soruşturmaya konu paylaşımda bahsedilen ve fotoğrafı olan şahsı tanımadığını öne sürdü.

A.Ö. paylaşımda isimleri geçen S.B. ve Ş.K.'nın arkadaşları olduğunu, telefonundaki grup aramalarına bu kişilerin de katıldığını, bu grup aramalarını Minguzzi ailesine mesaj atan telefon numarasını kullanan kişinin başlattığını, şahsın kendisini de arayıp tehdit ettiğini belirtti.

İddianamede, Furkan A.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, soruşturmaya konu olan suçları işlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda sanık Furkan A. hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 24 Ekim itibarıyla tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuramayacak
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: "Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli

Benzer haberler

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame

Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 41 zanlı yakalandı

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulunan şüpheli hakkında iddianame

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulunan şüpheli hakkında iddianame
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet