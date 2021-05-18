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Türkiye

'Kademeli normalleşme'nin ikinci gününde de otogarda hareketlilik yaşanıyor

Taha Erham Keleş   | 18.05.2021
'Kademeli normalleşme'nin ikinci gününde de otogarda hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Taha Erham Keleş/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesinin ardından başlayan "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde de otogarda hareketlilik gözlendi.

"Tam kapanma"da zorunlu haller dışında izin verilmeyen şehirler arası seyahatler, "kademeli normalleşme"yle esnetildi. İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar, uygulamanın dün hayata geçirilmesinden sonra bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Düne göre daha fazla olan yoğunluk nedeniyle bazı otobüs firmaları ek sefer düzenlemeye başladı. İstanbul'a dönüşler, gidişlere göre arttı. Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla otobüsler yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor. Otobüslere binmeden önce yolculara ateş kontrolü yapılıyor.

Bir otobüs firması çalışanı Firma çalışanı Nevzat Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışından dönen vatandaşlar nedeniyle otogarda yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Gelişlerde yoğunluk var ama boş bir yoğunluk. Koltuklar 2+1 onu da kesiyorlar 1+1'e dönüyor. Bu hafta daha çok gelişler olacak. Geliş çok, gidiş yok. Gidişler kısıtlı." dedi.

Başka firma çalışanı Cengiz Özer de otogarda iki gündür büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, 17-18 Mayıs'ta yolculuk serbest olduğu için bu yoğunluğun yaşandığını ifade etti.



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