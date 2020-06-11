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Jandarmadan terörle mücadele kahramanlarına 'Mehmet Geliyor Mehmet' klibi

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında "Mehmet Geliyor Mehmet" adlı şarkıya klip hazırlandı.

Halil Fidan   | 11.06.2020
Jandarmadan terörle mücadele kahramanlarına 'Mehmet Geliyor Mehmet' klibi

İzmir

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında "Mehmet Geliyor Mehmet" adlı şarkıya klip hazırlandı.

Terörle mücadelede görevli jandarma komandoların yetiştiği Komutanlıkça hazırlanan, burada eğitim gören personelin görüntülerinin yer aldığı klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Sözlerini avukat Kadir Kurtuluş'un yazdığı ve Jandarma Genel Komutanlığına hediye ettiği, Jandarma Bando Birliklerince bestelenip seslendirilen şarkının yaklaşık 4 dakikalık klibinde, İzmir'in Foça ilçesindeki komando okulunda verilen nefes kesen eğitimlerden bölümler yer alıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Jandarma, Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözüyle tanımladığı Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkına armağan edilen "Mehmet Geliyor Mehmet" klibi, internet ortamında da çok sayıda kullanıcının beğenisini kazandı.

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