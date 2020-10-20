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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 110 askerin yanı sıra idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu belirlenen 601 askeri personel hakkındaki delil dosyaları, ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.

Meriç Ürer   | 20.10.2020
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt bağlantıları nedeniyle 711 personelle ilgili ihraç işleminin başlatılması için gerekli delillerin ilgili komutanlıklara gönderildiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 110 askeri personel hakkında 13 Ekim'de çıkarılan yakalama kararı sonrası operasyonlar sürerken örgütle iltisakı yönünde veriler bulunan 601 askeri personel için de çalışma başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile kurulan irtibat sonucunda 21'i albay, 25'i yarbay, 45'i binbaşı, 112'si yüzbaşı, 269'u üsteğmen, 33'ü teğmen, 196'sı astsubay ve 7'si uzman çavuş rütbeleriyle 3'ü sivil memur olmak üzere toplam 711 askeri personelin ihracı için dosya hazırlandı.

Haklarında operasyon yürütülen, başka yerlerde işlem yapılan veya adli veri için yeterli olmadığı için yakalama kararı çıkarılmayan ancak idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu saptanan 711 personelin delilleri içerir dosyaları, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.

İzmir merkezli 25 ilde yürütülen operasyon kapsamında 13 Ekim'de haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun oluşumuna yeterli şekilde veri bulunduğu değerlendirilen 110 personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 46'sı tutuklanmıştı.

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