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İzmir'de selden zarar gören 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor

İzmir Valiliği, kentte 2 Şubat'ta birçok ev ve iş yerinde hasara neden olan sel felaketinde zarar gören ailelere nakdi yardımların dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Halil Şahin   | 16.03.2021
İzmir'de selden zarar gören 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor

İzmir

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, selin etkili olduğu ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla gönderilen 3 milyon 819 bin lira nakdi yardım, 12 ilçe kaymakamlığınca tespit edilen ihtiyaç sahibi 1228 aileye teslim edilmeye başlandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesinde yaşayan ve selden zarar gören Sultan Civciv ile Didem Yıldırım'a Bakan Selçuk adına yardım çeklerini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, devletin, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu kaydederek, son zamanlarda kentte meydana gelen afetler kapsamında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Nakdi yardımların ilçe kaymakamlıklarına aktarıldığını, ödemelerin ailelere yapılmaya başlandığını aktaran Köşger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Selçuk'a İzmirliler adına teşekkür etti.

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