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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 23.08.2019
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Izmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bylock ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi

Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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