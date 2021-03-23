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İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 150 zanlı gözaltına alındı

Meriç Ürer   | 23.03.2021
İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 150 zanlı gözaltına alındı Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal / AA

İzmir

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 şüpheliden 150'si yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 29 ilde görevli muvazzaf örgüt üyesi askerleri tespitiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ayrıca askeri birimlerle veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olan ve örgüt mensubiyetlerine dair başkaca itirafçı ifadesi gibi deliller bulunan 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonunda 150 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu, 38'inin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay, 8 uzman çavuş bulunduğu kaydedildi.

Ortak veri paylaşımı çalışması

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, TSK içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu yöntemle 13 Ekim 2020 ve 23 Mart 2021 arasında düzenlenen 5 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 847'si muvazzaf 934 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

İdari yönden değerlendirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 372 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 679 terör örgütü iltisaklı personelin ihracının sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelemesi sürüyor.

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İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 150 zanlı gözaltına alındı