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İzmir Emniyet Müdürü Aşkın'dan sel sularında yolda kalan araçlara yardım eden komisere ödül

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden komisere altın hediye etti.

Şafak Yel   | 04.02.2021
İzmir Emniyet Müdürü Aşkın'dan sel sularında yolda kalan araçlara yardım eden komisere ödül

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enez Al'ı makamında kabul etti.

Aşkın, kentte yaşanan sel felaketinde özverili davranışı medyaya yansıyan ve vatandaşların takdirini kazanan Al'a altının yanı sıra kendisinin yazdığı "Terör ve Algı Yönetimi" adlı kitabı da armağan etti.


İzmir'de 2 Şubat'ta sabaha karşı başlayan ve ertesi gün sabaha kadar devam eden yağışlarda birçok araç sular altında kalmıştı. Trafik akışının durduğu Anadolu Caddesi'nde Komiser Enez Al'ın suya girerek yolda kalanlar için yardıma koşması, basın mensuplarınca görüntülenmişti.

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