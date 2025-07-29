Dolar
40.58
Euro
46.88
Altın
3,317.29
ETH/USDT
3,830.70
BTC/USDT
118,574.00
BIST 100
10,540.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Romanya’da meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Romanya’da son günlerde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eren Beksaç, Lejla Biogradlija  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Romanya’da meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

Priştine

Romanya ulusal basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda hafta sonu başlayan ve dün de etkili olan şiddetli yağışlar sellere yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Seller nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri, selden en çok etkilenen Neamt ve Suceava illerinde konuşlandırıldı. Yalnızca Neamt’ta 890 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Haberlerde, şiddetli sel sularının parçaladığı araçlar ile diğer enkazları sürüklediği ve çok sayıda evin zarar gördüğü görüntüler de paylaşıldı.

Polonya’da sel nedeniyle yapılan yaklaşık 3 bin ihbara müdahale edildi

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, aşırı yağışlar ülke genelinde sellere yol açtı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, dün ülke genelinde sel nedeniyle yapılan yaklaşık 3 bin ihbara müdahale edildiğini söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Elblag kentinde de Kumiela Nehri’nin gece saatlerinde taşması sonucu sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelere ulaşım imkansız hale geldi.

Tolkmicko kentinde sokaklardaki su seviyesi 1,5 metreye ulaştı, liman yakınındaki birçok ev sular altında kaldı.

Ülke genelinde son 24 saatte 400’ü aşkın yolcu treninin seferlerinde gecikme yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, Çekya ve Slovakya’da da son günlerde yağışların artmasından dolayı nehir suları yükseldi.

İtalya'nın orta kesimlerinde bulunan San Benedetto del Tronto'da ise etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın etkisiyle alt geçitlerin suyla dolduğu ve çok sayıda aracın mahsur kaldığı görüldü. Sahil Güvenlik, X platformundaki paylaşımında, sürücülerin dalgıçlar ve botlar yardımıyla kurtarıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki'den İBB'nin havuzundaki şirketlerden para istendiği iddiası
İTÜ, URAP dünya alan sıralamasında 20 bilimsel alanla Türkiye'de ilk sırada
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Benzer haberler

Romanya’da meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Romanya’da meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı afetler, "ruhsal sağlık" üzerinde olumsuz etkiye sahip

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları sonucu can kaybı sayısı 279'a yükseldi

Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu
Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle kara yollarında 11 araç mahsur kaldı

Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle kara yollarında 11 araç mahsur kaldı
Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet