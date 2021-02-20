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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Korkmaz   | 20.02.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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