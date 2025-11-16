Dolar
Gündem

Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Rauf Maltaş  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

