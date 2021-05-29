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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Korkmaz   | 29.05.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Çeşme açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 24 kişi kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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