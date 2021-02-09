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İYİ Parti Milletvekili Çakırlar kalp rahatsızlığına bağlı hastanede kontrol altında olduğunu açıkladı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın Edirne'de kalp krizi geçirmesi sonrası Ankara'da hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Salih Baran   | 09.02.2021
İYİ Parti Milletvekili Çakırlar kalp rahatsızlığına bağlı hastanede kontrol altında olduğunu açıkladı

Edirne

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın Edirne'de kalp krizi geçirmesi sonrası Ankara'da hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Çakırlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Şubat günü rahatsızlanması sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu belirtti.

Tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini aktaran Çakırlar, şunları kaydetti:

"Yapılan müdahalede kalp krizi geçirmiş olduğumu öğrendim. Acil servis ve kardiyoloji bölümünde müdahale eden doktor ve diğer görevlilere çok teşekkür ederim. Ankara'da kontrol altındayım. Geçmiş olsun dileğinde bulunan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de yaptığı yazılı açıklamada, Çakırlar ile telefonla görüştüğünü durumunun iyi olduğunu belirtti.

Demir, Çakırlar'ın cuma gününe kadar kontrol altında tutulacağını bildirdi.

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