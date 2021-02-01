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İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü

Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mehmet Fatih Aslan   | 01.02.2021
İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.

Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.

Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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