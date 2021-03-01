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İstanbul'un simgeleri Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi, FSM ve YSS köprüleri bu kez de Yeşilay Haftası için renklendirildi.

Ali Ebubekir Tokcan,Muhammed Gencebay Gür   | 01.03.2021
İstanbul'un simgeleri Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü

İstanbul

Bir asırdır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

101. yaşını kutlayan Yeşilay, hafta boyunca yürüteceği çalışmalarla bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekecek.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi, FSM ve YSS köprüleri bu kez de Yeşilay Haftası için renklendirildi.

Galata Kulesi'nde yapılan ışıklandırma çalışması ile kule yeşil renkle kaplanırken, Yeşilay ismi ve logosu da tarihi yapıya yansıtıldı.

FSM ve YSS köprüleri de yeşil renkle aydınlatıldı. FSM Köprüsü'nde oluşan görsel şölen Beykoz'dan görüntülendi.

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