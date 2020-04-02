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İstanbul'un simge yapıları otizm farkındalığı için maviye büründü

İstanbul'un simge yapıları, otizme dikkati çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Emrah Gökmen,Muhammed Gencebay Gür   | 02.04.2020
İstanbul'un simge yapıları otizm farkındalığı için maviye büründü Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

İstanbul'un simge yapıları, otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde dünya çapında eşzamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi gibi birçok simge yapı, maviye büründü.

Bu arada, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de otizmli birey babası olduğunu ve farkındalık kampanyası çerçevesinde İstanbul Havalimanı kulesinin mavi ışıkla aydınlatıldığını belirtti.


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