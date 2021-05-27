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İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Muhammed Gencebay Gür   | 27.05.2021
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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