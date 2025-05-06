Dolar
38.61
Euro
43.83
Altın
3,389.75
ETH/USDT
1,773.10
BTC/USDT
93,895.00
BIST 100
9,148.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sefa Tetik, Kadir Yıldız  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın duvarı yıkarak caminin içine girmesi, araçtaki 4 kişinin dışarı çıkması ve yaralı sürücünün hastaneye kaldırılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, mahalle sakinlerinin yardım için camiye geldiği görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı başlayacak

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı
Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti
Milli karateciler uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmanın peşinde

Milli karateciler uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmanın peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet