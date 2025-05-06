Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kocaeli
Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın duvarı yıkarak caminin içine girmesi, araçtaki 4 kişinin dışarı çıkması ve yaralı sürücünün hastaneye kaldırılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, mahalle sakinlerinin yardım için camiye geldiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.