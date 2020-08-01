Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbullular bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahil ve parklarda vakit geçiriyor.

Tansel Parlak,İbrahim Halil Aktürk,Emin İleri   | 01.08.2020
İstanbullular bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Bayram tatili nedeniyle trafikte sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Boğazı çevresi, Ortaköy, Bebek, Sarıyer, Avcılar, Bostancı, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerine gelen vatandaşlar, denize girerek serinliyor, park ve bahçelerde piknik yapıyor. 

Bazı vatandaşlar da Küçükcekmece Gölü kenarında balık tutmayı tercih ediyor.

Avcılar Paşaeli Kent Parkı'nda anonslarla vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılıyor.

Büyüklerin piknik yaptığı parkta, çocuklar da oyun alanlarında eğleniyor.

Ailesiyle beraber tatil fırsatını değerlendirdiğini söyleyen Abdullah Coşkunfırat, temiz havanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ruhani: Aşı bulunana kadar tedbirleri sürdüreceğiz ve kurallara uymayanları cezalandıracağız
Kovid-19 mücadelesini kazanan Özkan: Bu virüs insanın vücudunu yiyor

Benzer haberler

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

İstanbullular bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor
Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık

Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık
Siber zorbalar ile dolandırıcılar bayram tatillerinde fırsat kolluyor

Siber zorbalar ile dolandırıcılar bayram tatillerinde fırsat kolluyor