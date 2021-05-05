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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı

Terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin, "infak" adı altındaki para transferlerine ilişkin detaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda yer aldı.

Hüseyin Bağış   | 05.05.2021
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen kişilere yönelik 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Paraları DEAŞ'lı kadın teröristlerin salıverilmesi için göndermişler

Şüphelilerin "infak" adı altında topladıkları paralara ilişkin detaylar MASAK raporuna yansıdı.

MASAK raporu üzerine yürütülen çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden para topladıkları, para transferlerini de aracı kişiler tarafından gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, topladıkları paraları Suriye'de, bölücü terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki el Hol kampında tutulan DEAŞ'lı kadın teröristlerin salıverilmesi için gönderdikleri tespit edildi.

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